Son dakika... KDK, salgın döneminde uzaktan eğitim ve sınav talebini haklı buldu - Son Dakika

Son dakika... KDK, salgın döneminde uzaktan eğitim ve sınav talebini haklı buldu

08.01.2021 13:51
Son dakika... KDK, salgın döneminde uzaktan eğitim ve sınav talebini haklı buldu, System.String[]

Son dakika haberleri: Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüz yüze eğitim ve sınava devam eden bir üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına geçilmesini tavsiye etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüz yüze eğitim ve sınava devam eden bir üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına geçilmesini tavsiye etti.

Uzaktan eğitim ve sınav uygulaması yapılmayan bir üniversitenin öğrencisi, KDK'ye başvurarak yüz yüze yürütülen dersler ve sınavlara katılmasının sağlık açısından riskli olduğunu, sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Üniversitenin yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasının hukuk ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşan KDK, üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav yapılması tavsiyesinde bulundu.

KDK'nin kararında, salgın döneminde dünya genelinde birçok üniversitenin eğitim ve sınavların uzaktan yapılmasını kararlaştırdığı hatırlatıldı.

Türkiye'de de çok sayıda üniversitede uzaktan eğitim ve güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak "on-line sınav" gerçekleştirildiği ifade edilen kararda, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitim ve sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike oluşturmaya devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Son dakika... KDK, salgın döneminde uzaktan eğitim ve sınav talebini haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Üniversite, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... KDK, salgın döneminde uzaktan eğitim ve sınav talebini haklı buldu - Son Dakika


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