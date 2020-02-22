KDK sözlü sınav sonucu kararını iptal ettirdi - Son Dakika
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KDK sözlü sınav sonucu kararını iptal ettirdi

6 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir vatandaşın başvurusu üzerine, "beden işçisine uygulamalı sınav yerine sözlü sınav yapılamayacağı" gerekçesiyle, sözlü sınav sonucunu iptal etti.

KDK sözlü sınav sonucu kararını iptal ettirdi, System.String[]

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir vatandaşın başvurusu üzerine, "beden işçisine uygulamalı sınav yerine sözlü sınav yapılamayacağı" gerekçesiyle, sözlü sınav sonucunu iptal etti.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'dan bir kişi işçi statüsüne geçirilecek personelin tespiti amacıyla girdiği sözlü sınavın psikolojik baskı oluşturan ortamda yapıldığı, bilgi ve becerisi dışında sorular sorulduğu iddiasıyla kuruma başvurdu.

Vatandaş, sözlü sınavların arkadaşlarına uygulamalı olarak ve şekil şartları yerine getirilerek yapılmasına rağmen kendisine sadece sözlü sınav yapıldığını belirttiği başvurusunda, herkesten farklı bir uygulamaya maruz kaldığını ve sınavda iyi niyetin olmadığını vurguladı.

Başvuruyu değerlendiren KDK, hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin seçmede, beden gücüne dayalı işlerde çalışanlar için uygulamalı sınavın yapılmasının esas olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine KDK, vatandaşın sınav sonucunda başarısız sayılması işleminin makul süre içinde geri alınması istenen tavsiye kararını valiliğe iletti. Bu kararın ardından valilik, vatandaşın bir ay içinde belirlenen kriterlere uygun olarak uygulamalı mülakata alınacağını yazıyla vatandaşa ve KDK'ye bildirdi.

Çorum, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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