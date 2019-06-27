Son Dakika Haberleri: KDK tavsiye verdi, müfettişin performans notu yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

KDK tavsiye verdi, müfettişin performans notu yükseldi

1 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararıyla Vergi Denetim Kurulunda çalışan müfettişin performans notu yükseldi.

KDK tavsiye verdi, müfettişin performans notu yükseldi, System.String[]
Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararıyla Vergi Denetim Kurulunda çalışan müfettişin performans notu yükseldi.

İstanbul'dan KDK'ya başvuran bir vergi müfettişi, 2013 yılında 60 olarak belirlenen performans notu için idare mahkemesinde dava açtığını ve kazandığını ancak karar sonrası performans notunun sadece bir puan arttırılarak, 61 olarak değiştirildiğini belirtti. Başvurucu, Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği'nin 28'nci maddesine göre değiştirilen notun bir önceki yılın notuna göre belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, tarafına haksızlık yapıldığını ileri sürdü. KDK'ya başvuran müfettiş, alınan puanların başmüfettişlik atamalarında kullanıldığını, dolayısıyla verilen performans puanının kendisini diğer personelle eşitsiz duruma düşürdüğünü ifade etti. 2012 yılı performans notunun 90, 2014 yılı notunun 88 olduğu göz önüne alındığında 2013 notunun 60 puan olmasının değerleyicinin sübjektif olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen başvurucu, Yönetmeliğin 28'nci maddesi gereğince puanının yeniden değerlendirilmesini ve neden olunan kaybın giderilmesini talep etti.

KDK: "Performans notları hakkaniyete ve objektif kriterlere göre verilmeli"

Kamu Denetçiliği Kurumu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından başvuruyla ilgili bilgi ve belgeleri talep etti. İdare tarafından gönderilen cevabi yazıyla gelen belgeler ve mevcut yasal düzenlemeler incelendi. KDK, yaptığı incelemeler sonucunda verdiği tavsiye kararında idarenin başvuran hakkında 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu notun (61) başvuranın önceki ve sonraki yıllarda aldığı notlar dikkate alındığında hakkaniyete ve objektif kriterlere uygun olmadığı sonucuna vardı. Başvuranın 2013 yılı performans notunun hakkaniyet ilkesine göre düzeltilmesi ve mağduriyetin giderilmesi için idareye tavsiye verildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından KDK'nın tavsiye kararı sonrası başvurucunun notu 61 puandan 79 puana yükseltilerek, başvuranın mağduriyeti ortadan kaldırıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:52 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni parti hazırlığı mı? Ali Babacan ve ekibi lokantada bir araya geldi Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası Başakşehir açıklaması Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:39:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KDK tavsiye verdi, müfettişin performans notu yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]