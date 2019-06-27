Son Dakika Haberleri: KDK tavsiye verdi müfettişin performans notu yükseldi
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KDK tavsiye verdi müfettişin performans notu yükseldi

1 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararıyla Vergi Denetim Kurulunda çalışan müfettişin performans notu yükseldi.

KDK tavsiye verdi müfettişin performans notu yükseldi, System.String[]
Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararıyla Vergi Denetim Kurulunda çalışan müfettişin performans notu yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:18 
Ekonomi
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