KDK tavsiye verdi müfettişin performans notu yükseldi
1 saat önce
Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararıyla Vergi Denetim Kurulunda çalışan müfettişin performans notu yükseldi.
Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararıyla Vergi Denetim Kurulunda çalışan müfettişin performans notu yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:18
Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor
Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu
Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır
S-500'ler uzaydaki hedefleri de vurabilecek