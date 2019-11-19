KDK ve Bosna Hersek Ombudsmanlık Kurumu arasında mutabakat zaptı imzalandı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Bosna Hersek İnsan Hakları Ombudsmanlık Kurumu arasında iş birliklerinin güçlenmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

"İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" ana temalı "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı"nda gerçekleştirilen mutabakat zaptı töreninde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Bosna Hersek İnsan Hakları Ombudsmanlık Kurumu'nu temsilen Prof. Dr. Ljubinko Mitrovic, Dr. Jasminka Dzumhur ve Ivona Raznotavic yer aldı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, törende yaptığı konuşmada, düzenlenen konferansta farklı ülkelerden ombudsmanların kendi ülkelerinde edindikleri tecrübeleri birbirleriyle paylaştıklarını ve bunun çok değerli bir konu olduğunu söyledi.

Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılış toplantısına katıldığını hatırlatarak, ombudsmanlığı ve iyi yönetim ilkelerini teker teker sayarak bunların önemini vurgulamasının hem toplantı hem de kendileri açısından önemini ifade etti.

Balkanların ayrı bir önemi ve yeri olduğunu belirten Malkoç, şunları kaydetti:

"Özellikle Balkanların kalbi sayılan Bosna'nın da bizdeki yeri bambaşkadır. Dün böyleydi, bugün de aynı şey var, gelecekte de aynı konu söz konusu. Çünkü Balkanların huzuru, barışı, refahı Türkiye'nin huzuru, barışı, refahı demektir. Hatta dünyanın huzuru ve barışı demektir. Bu ilişkiyi ombudsmanlar açısından sürdürmek hepimizin görevi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı (Aleksandar) Vucic'le ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı konseyiyle ilişkileri fevkalade güzel. Ben ombudsmanlıktan önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevini yürütüyordum. Orada da Bosna'ya ve Balkanlara ne kadar önem verdiğini bizzat yakından gördüm. Biz bunu ombudsmanlık kurumları açısından da bugün taçlandıracağız."

Öte yandan, Prof. Dr. Mitrovic, Dr. Dzumhur ve Raznotavic de mutabakatın önemine vurgu yaptıkları kısa bir konuşma gerçekleştirdiler.

Konuşmaların ardından Hırvatça, Boşnakça, Sırpça, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan mutabakat zaptı imzalandı.

İmza seremonisinin ardından Şeref Malkoç tarafından Prof. Dr. Mitrovic, Dr. Dzumhur ve Raznotavic'e kahve fincanı armağan edilirken, Malkoç'a da tablo takdim edildi.

Mutabakat zaptı hakkında

KDK ve Bosna Hersek İnsan Hakları Ombudsmanlık Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı ile vatandaşların haklarının korunmasında taraflar arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesi, her iki ülkenin kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine dayanarak, her iki ülkenin insan haklarının ve özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunmak, taraflar arasında iş birliği sağlamak için kurumsal koşullar oluşturmak ve dolayısıyla insan hakları ile özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki Bosna Hersek vatandaşlarının ve Bosna Hersek topraklarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi durumunda ombudsmanlık kurumlarına yapılan şikayet başvuruları sonucunda karşılıklı bilgi ve destek sunulması sağlanacak.

Vatandaşların insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinde karşılıklı desteğin sunulması ve Uluslararası Ombudsmanlık Enstitüsü ile diğer kuruluşların platformlarında ortak etkinlikler düzenlenmesi hedefleniyor.

İş birliği, şikayet başvurularının ele alınmasıyla ilgili deneyim, en iyi uygulamaların ve bilgilerin paylaşılması, her iki ülke tarafından alınan önemli kararlar ve yasal faaliyetler hakkında bilgi dahil olmak üzere, tarafların kendi yetki ve görev alanı dahilinde gerçekleştirdikleri diğer faaliyetlerin paylaşım alanlarını kapsıyor.