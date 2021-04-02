- KDK ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika

- KDK ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

02.04.2021 13:23

- KDK ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye Satranç Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, iş birliği protokolü imzaladı.

- KDK ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

ANKARA - Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye Satranç Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, iş birliği protokolü imzaladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, çocuklar ve gençler arasında hak arama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çevrimiçi Satranç Turnuvası" düzenleyecek. Bu kapsamda düzenlenecek turnuvaya dair "Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye Satranç Federasyonu Arasında işbirliği Protokolü" imzalandı. İmza Törenine, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Kamu Denetçileri ve taraf kurumların yetkilileri katıldı.

"Temel amacımız ülkemizde temel insan haklarını hakkaniyeti ülkemize yerleştirmek"

Biz idare ile vatandaş arasında bir barış köprüsüyüz. İdare ile vatandaş arasında bir arabulucu kurumuz. Bu yönüyle idarenin sorunlarını çözmede paydaş bir kurumuz. ve aynı zamanda da vatandaşın, halkın avukatı olan bir kurumuz. Temel amacımız ülkemizde temel insan haklarını hakkaniyeti ülkemize yerleştirmek, hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, idarenin işleyişi ile ilgili vatandaş memnuniyetini arttırmak. Kanunumuzda da kuruluşumuzda da farklı bir düzenleme yapılmış. 18 yaşından küçükleri çocuk saydığımız küçüklerimizin kamuda işlem yapabilmeleri için velilerin veya vasilerinin izni aranır. Bunun istisnası KDK'dır. KDK'ya her yaştaki çocuklarımız veli ya da vasinin izni alınmaksızın müracaat edebiliyor. Bu uygulamanın çok faydasını görüyoruz. Özellikle gençlerin hak arama kültürünü daha kavramaları açısından bu önemli. KDK'da bu anlamda faaliyetlerini sürdürürken, 18 yaşından küçük çocuklarımızla değişik faaliyetler yürütmektedir. Ülkemizdeki üniversitelerde 8 milyon öğrenci var bu çoğu ülkelerin nüfusundan fazla. Oralarda Ombudsmanlık grupları kurduk. Liseler de de buna benzer işler yaptık. Bugün burada KDK ile Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliği protokolü imzaladık" ifadelerini kullandı.

"Satranç turnuvaları bir kurtarıcı oldu"

Türkiye'nin ve dünyanın korona virüs nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçen 1 yıl içerisinde TSF olarak çok önemli çalışmalara imza attık. Elbette satrancın yaşı ve cinsiyeti yok ama bizler biraz daha çocuklara ve gençlere dokunmaya daha çok önem veren bir yapılanmaya sahibiz. Özellikle pandemi sürecinde bozulan morallerin yerine gelmesi noktasında velilerden ve antrenörlerden aldığımız geri dönüşlere göre gerçekten satranç turnuvaları bir kurtarıcı oldu. O yüzden bu anlaşmayı çok anlamlı buluyorum. Çünkü biz satranç sporcularını yetiştirirken özellikle küçük yaştan itibaren, özgüvenleri yüksek, saygılı, geleceklerine güzel şekilde planlayabilen, stratejik hamleler yapabilen, analiz yetenekleri kuvvetli çocuklar olarak yetiştirmeye katkı sağlıyoruz. Şuan belli yaşa gelmiş satranç sporcularına baktığınızda tüm bu özellikleri kendi bünyelerinde barındıran kişiliklere sahip gençler bunlar. Bu anlamda bu turnuvayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

İki farklı planlama yapılıyor

İmzalanan protokol iki farklı faaliyet içermekte birincisi, 17-20 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak olan "Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı Online Satranç Turnuvasının KDK ile Federasyon iş birliğinde yapılması. İkincisi ise bu turnuvanın her yıl geleneksel olarak 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde, Geleneksel olarak "Ombudsmanlık Kupası Satranç Turnuvası" adıyla yapılması.

Satranç turnuvasının programı

Satranç Turnuvası çevrimiçi olarak 17-20 Nisan tarihlerinde başvuru yapan çocuklar arasında gerçekleştirilecek. Müsabakalar chess.com üzerinde hakemler nezdinde yürütülecek. Turnuvaya 7-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler katılabilecek. Müsabaka erkekler ve kızlar olmak üzere iki farklı alanda, 5 farklı yaş kategorisinde, toplamda ise 10 kategoride olacak.

Müsabakalar sonunda dereceye giren çocukları ödül bekliyor

Birinciye 1 tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ve dördüncü sporcudan onuncu sporcuya kadar olan 7 çocuğa da 1 gram altın ödülü verilecek. Ayrıca 23 sporcu da madalya takdim edilecek.

- KDK ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı
- KDK ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı
- KDK ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı
- KDK ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

Türkiye Satranç Federasyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, 23 Nisan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - KDK ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika


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