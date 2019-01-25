Kdk'ya Başvuran Genç Diplomasını Aldı

Açıköğretim Fakültesi öğrencisi genç, ön lisans diplomasını alamayınca Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu ve diplomasını aldı.

Açıköğretim Fakültesi öğrencisi genç, ön lisans diplomasını alamayınca Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu ve diplomasını aldı.



Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi bir genç, okulunun ilk iki yılını başarıyla tamamlayınca ön lisans diplomasını almak istedi. Vatandaşın talebine önce olumlu cevap veren rektörlük, daha sonra öğrencinin Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II derslerini almadığını gerekçe göstererek diplomasını vermedi. Öğrenci, sonradan mevzuata giren hükümler nedeniyle kendisine ön lisans diploması verilmediğini belirterek konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı. Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuru üzerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden bilgi ve belge talep etti. Kamu Denetçisi, gelen bilgi ve belgeleri incelediğinde başvurucunun 2010-2011 eğitim-öğretim yılında üniversiteye başladığını ve ilk dört dönemlik süre boyunca 120 kredilik derslerini başarıyla tamamladığını gördü. Ombudsman, bilgi ve belgeler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda diploma almak için Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II derslerini alma zorunluluğunun başvuran vatandaşın eğitime başlamasından sonra getirildiğini, ayrıca getirilen bu zorunlulukların yönetmeliğe aykırı olduğunu gördü. Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurucu vatandaşın hak kazandığı ön lisans diplomasının Anadolu Üniversitesi tarafından verilmesi için rektörlüğe tavsiye kararı verdi. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, verilen tavsiye kararı üzerine diplomasını hazırlayıp gence verdi. - ANKARA

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