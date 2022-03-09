KDP Dış İlişkiler Sorumlusu: "Erbil ile Bağdat arasındaki düğümlerin çözülmesini istiyoruz" - Son Dakika
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KDP Dış İlişkiler Sorumlusu: "Erbil ile Bağdat arasındaki düğümlerin çözülmesini istiyoruz"

09.03.2022 15:46
KDP Dış İlişkiler Sorumlusu: "Erbil ile Bağdat arasındaki düğümlerin çözülmesini istiyoruz"

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Hüseyin, Irak'ın ilerlemesi ve kalkınması için çaba gösteren bir çizgi olduğunu belirterek, "Irak'ın reform sürecinde rol oynamak ve Erbil ile Bağdat arasındaki düğümlerin çözülmesini istiyoruz.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Hüseyin, Irak'ın ilerlemesi ve kalkınması için çaba gösteren bir çizgi olduğunu belirterek, "Irak'ın reform sürecinde rol oynamak ve Erbil ile Bağdat arasındaki düğümlerin çözülmesini istiyoruz." dedi.

AA muhabirine konuşan Hüseyin, ekim ayında gerçekleştirilmesi kararı verilen IKBY seçimlerinin zamanında yapılması konusunda ısrarcı olduklarını dile getirdi.

Hüseyin, Irak'taki siyasi sürecin karışık olduğunu ve ülkenin 2003'ten sonra birkaç önemli merhale atlattığını söyledi.

Irak'taki halkın genel olarak gelinen aşamadan razı olmaması nedeniyle erken seçimlerin yapıldığını belirten Hüseyin, "Irak'ın ilerlemesi ve kalkınması için çaba gösteren bir çizgi var. Kürtler olarak biz de ilerleme yanlısı tarafın bir parçası olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, "Irak'ın reform sürecinde rol oynamak ve Erbil ile Bağdat arasındaki düğümlerin çözülmesini istiyoruz. Kürtler ve özellikle de seçimlerde birinci parti çıkan KDP olarak Irak'ın düzelmesinde rolümüzün olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Bağdat'ta güçlü bir şekilde olmalıyız"

Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) ile görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Hüseyin, "İki ayrı siyasi partiyiz ancak IKBY'de müttefikiz. Irak'taki siyasi sürecin de içindeyiz. İlişkilerimiz müzakere olmadan yürümez." dedi.

Irak cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin değerlendirmede bulunan Hüseyin, şöyle konuştu:

"Irak'taki hükümetler peş peşe anayasayı çiğnedi. Cumhurbaşkanı ise anayasanın koruyucusu olarak rolünü oynamalıydı. Bu makamda oturan kim olursa olsun görevini yerine getirmeliydi. Bağdat'ta güçlü bir şekilde olmalıyız. Bu konuda rol oynayacak olan da güçlü ve dikkate alınan parti olmalıdır."

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Hüseyin Irak, Bağdat, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KDP Dış İlişkiler Sorumlusu: 'Erbil ile Bağdat arasındaki düğümlerin çözülmesini istiyoruz' - Son Dakika


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