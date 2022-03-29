KDP, dün Şii milislerce ateşe verilen Bağdat'taki parti binasını yıktı - Son Dakika
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KDP, dün Şii milislerce ateşe verilen Bağdat'taki parti binasını yıktı

29.03.2022 14:07
KDP, dün Şii milislerce ateşe verilen Bağdat'taki parti binasını yıktı

Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), dün Şii milisler tarafından ateşe verilen Bağdat'taki parti binasını yıktırdı.

Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), dün Şii milisler tarafından ateşe verilen Bağdat'taki parti binasını yıktırdı.

KDP, başkentteki parti binasını dozerlerle yerle bir etti. Yıkım kararının, "parti binasının dün Şii milis güç yanlılarınca ateşe verilmesi ve hükümetin bunu engelleyememesine tepki olarak" alındığı iddia edildi.

Partinin ayrıca başkentteki siyasi etkinliklerini de askıya aldığı öğrenildi.

KDP'li olduğu iddia edilen "Nayif Kurdistani" isimli bir kişi, Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden Şii dini mercileri eleştiren paylaşım yapmıştı. Söz konusu kişi tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı silerek, Iraklı Şii dini merci Ali es-Sistani'den özür dilemişti.

Paylaşımlara tepki gösteren bir grup KDP Bağdat Bürosu'nu basarak ateşe vermişti. Bu kişilerin Şii milis güçlere bağlı oldukları ifade edilmişti.

Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla parti binasının bulunduğu bölgenin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığı'na bağlı komutan görevinden uzaklaştırılmıştı.

KDP'den yapılan açıklamada paylaşım yapan kişinin partili olmadığı aktarılmıştı.

KDP Bağdat binası daha önce de benzer gruplara bağlı kişilerce saldırıya uğramıştı.

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Mesut Barzani, Bağdat, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KDP, dün Şii milislerce ateşe verilen Bağdat'taki parti binasını yıktı - Son Dakika


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