Son Dakika Haberleri: KDP Irak'taki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına Peşmerge'nin karıştığı iddiasını yalanladı
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KDP Irak'taki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına Peşmerge'nin karıştığı iddiasını yalanladı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına Peşmerge'nin de karıştığı iddiasını yalanladı.

KDP Irak'taki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına Peşmerge'nin karıştığı iddiasını yalanladı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına Peşmerge'nin de karıştığı iddiasını yalanladı.

KDP'den yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra orta ve güney kentlerde düzenlenen gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarına Peşmerge güçlerinin de karıştığı iddialarının ülkedeki ulusal barışı bozmayı hedefleyen bazı provokatörlerce ortaya atıldığı belirtildi.

Irak halkının Anayasa'dan aldığı hakla daha iyi bir hayat için sokaklara döküldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı provokatörlerin ülkedeki toplumsal barışı bozmaya çalıştığı gerçeğine Iraklı kardeşlerimizin dikkatini çekmek istiyoruz. Gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından Peşmerge güçlerinin sorumlu olduğu şeklinde kara propaganda yapılıyor."

Açıklamada ayrıca Peşmerge güçlerinin Irak savunma sisteminin bir parçası olduğuna işaret edilerek, gerçekleri çarpıtmanın sadece Irak'ın ulusal birliğini hedef alan düşmanlara hizmet edeceği belirtildi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve halen devam eden gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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