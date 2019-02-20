Son Dakika Haberleri: KDV’de yeni iade taleplerinin yarısı 10 gün içinde ödenecek

KDV’de yeni iade taleplerinin yarısı 10 gün içinde ödenecek

30 dakika önce

Ocak 2019 sonrası işlemlerden kaynaklanan alacaklar için geçerli olacak.

KDV’de yeni iade taleplerinin yarısı 10 gün içinde ödenecek, System.String[]
Ocak 2019 sonrası işlemlerden kaynaklanan alacaklar için geçerli olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:35 

Ekonomi
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