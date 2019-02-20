KDV’de yeni iade taleplerinin yarısı 10 gün içinde ödenecek
30 dakika önce
Ocak 2019 sonrası işlemlerden kaynaklanan alacaklar için geçerli olacak.
Ocak 2019 sonrası işlemlerden kaynaklanan alacaklar için geçerli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:35
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