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KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik

1 saat önce

Yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik kapsamında olacak.

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik, System.String[]

Yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik kapsamında olacak.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:02 
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