KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik
1 saat önce
Yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik kapsamında olacak.
Yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik kapsamında olacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:02
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