KDV İNDİRİMİ MARKET RAFLARINA YANSIDI; FİYATLARDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ - Son Dakika

TEMEL gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1 indirilmesinin ardından yaşanan indirim market fiyatlarına da yansıdı. Yüzde 7 oranında indirim yaptıklarını belirten market işletmecisi Murat Taş Etiketlerimizi değiştirerek, fiyatlarımıza yansıttık. Temel gıda, atıştırmalık, kuruyemiş gibi yüzde 8 KDV'li ürünlerde, müşterilerimiz kasalara geldiğinde yüzde 7'lik bir indirimle karşılaşacak dedi.

Temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 8'den 1'e indirilmesi ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, yüzde 7'lik indirim market raflarına yansıdı. Market işletmecisi Murat Taş Devletimizin almış olduğu yüzde 8 KDV'li ürünlerin yüzde 1'e düşmesinden dolayı biz de yoğun bir çalışma başladık ve fiyatlarımızı yüzde 7 oranında indirdik. Etiketlerimizi değiştirerek, fiyatlarımıza yansıttık. Temel gıda, atıştırmalık, kuruyemiş gibi yüzde 8 KDV'li ürünlerde, müşterilerimiz kasalara geldiğinde yüzde 7'lik bir indirimle karşılaşacak. Devletimize teşekkür ediyoruz. 1 kilo çayın fiyatı 38,90 kuruş iken yüzde 7 indirim ile 36,20 kuruşa indi.

'GERÇEKTEN FİYATLARA DA YANSIMIŞ'

Alışveriş yapan müşterilerden Görkem Pınar ise şunları kaydetti Alışveriş için gelmiştim ve fiyatlara bakıyordum. Yüzde 7'lik bir indirimi gördüm. Gerçekten fiyatlara da yansımış durumda. Fiyatlar şu an da gayet güzel durumda. Temel gıda ihtiyaçlarımı alıp, gideceğim. Devletimiz, güzel bir indirim yapmış. Temel gıdalara da hemen yansımış. Özellikle yağ, şeker, un gibi fiyatı yüksek ürünlerde bayağı fiyat farkı olmuş. Allah, devletimizden razı olsun. Bugün 269 liralık alışveriş yaptım ve yaklaşık 20 liralık bir indirim olmuş oldu ve 250 lira ödedim. Bu durum çok iyi oldu.