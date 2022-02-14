Üye Girişi
KDV İNDİRİMİ MARKET RAFLARINA YANSIDI; FİYATLARDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ - Son Dakika

KDV İNDİRİMİ MARKET RAFLARINA YANSIDI; FİYATLARDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ

14.02.2022 12:56

TEMEL gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1 indirilmesinin ardından yaşanan indirim market fiyatlarına da yansıdı.

TEMEL gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1 indirilmesinin ardından yaşanan indirim market fiyatlarına da yansıdı. Yüzde 7 oranında indirim yaptıklarını belirten market işletmecisi Murat Taş Etiketlerimizi değiştirerek, fiyatlarımıza yansıttık. Temel gıda, atıştırmalık, kuruyemiş gibi yüzde 8 KDV'li ürünlerde, müşterilerimiz kasalara geldiğinde yüzde 7'lik bir indirimle karşılaşacak dedi.

Temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 8'den 1'e indirilmesi ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, yüzde 7'lik indirim market raflarına yansıdı. Market işletmecisi Murat Taş Devletimizin almış olduğu yüzde 8 KDV'li ürünlerin yüzde 1'e düşmesinden dolayı biz de yoğun bir çalışma başladık ve fiyatlarımızı yüzde 7 oranında indirdik. Etiketlerimizi değiştirerek, fiyatlarımıza yansıttık. Temel gıda, atıştırmalık, kuruyemiş gibi yüzde 8 KDV'li ürünlerde, müşterilerimiz kasalara geldiğinde yüzde 7'lik bir indirimle karşılaşacak. Devletimize teşekkür ediyoruz. 1 kilo çayın fiyatı 38,90 kuruş iken yüzde 7 indirim ile 36,20 kuruşa indi.

'GERÇEKTEN FİYATLARA DA YANSIMIŞ'

Alışveriş yapan müşterilerden Görkem Pınar ise şunları kaydetti Alışveriş için gelmiştim ve fiyatlara bakıyordum. Yüzde 7'lik bir indirimi gördüm. Gerçekten fiyatlara da yansımış durumda. Fiyatlar şu an da gayet güzel durumda. Temel gıda ihtiyaçlarımı alıp, gideceğim. Devletimiz, güzel bir indirim yapmış. Temel gıdalara da hemen yansımış. Özellikle yağ, şeker, un gibi fiyatı yüksek ürünlerde bayağı fiyat farkı olmuş. Allah, devletimizden razı olsun. Bugün 269 liralık alışveriş yaptım ve yaklaşık 20 liralık bir indirim olmuş oldu ve 250 lira ödedim. Bu durum çok iyi oldu.

KDV İNDİRİMİ MARKET RAFLARINA YANSIDI; FİYATLARDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ
KDV İNDİRİMİ MARKET RAFLARINA YANSIDI; FİYATLARDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ
KDV İNDİRİMİ MARKET RAFLARINA YANSIDI; FİYATLARDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ

YORUMLAR
500

Katma değer vergisi, Kuruyemiş, Murat Taş, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KDV İNDİRİMİ MARKET RAFLARINA YANSIDI; FİYATLARDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:06:31. #1.11#
SON DAKİKA: KDV İNDİRİMİ MARKET RAFLARINA YANSIDI; FİYATLARDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement