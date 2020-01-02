KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi - Son Dakika

KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi

6 saat önce

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, mobilyada KDV indirimine gidilmesi kararını, "İç pazar ve ihracatta sektöre büyük hareketlilik getireceğine inandığımız KDV indiriminin hayata geçirilmesi, sektörümüz için önemli bir aşamadır.

KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi, System.String[]

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, mobilyada KDV indirimine gidilmesi kararını, "İç pazar ve ihracatta sektöre büyük hareketlilik getireceğine inandığımız KDV indiriminin hayata geçirilmesi, sektörümüz için önemli bir aşamadır." şeklinde değerlendirdi.

Dolu, mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den 8'e düşürülmesine ilişkin yazılı açıklamasında, mobilya üreticilerinin bu habere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sendikalarının öncülüğüyle 100'e yakın mobilya üretim firması ve sektör temsilcilerinin katılımıyla "Mobilya Sektörü Sorunları ve Çözüm Yolları Paneli" düzenlediklerini hatırlatan Dolu, panelin sonuç bildirgesinde, sektörün ihtiyaçlarını kamuoyuyla paylaştıklarını ve ilgili kamu kurumlarına taleplerini ilettiklerini ifade etti.

Dolu, "Bu talebimizi dikkate alınarak, iç pazar ve ihracatta sektöre büyük hareketlilik getireceğine inandığımız KDV indiriminin hayata geçirilmesi, sektörümüz için önemli bir aşamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör temsilcileri olarak, üretimin ve ihracatın artırılmasına yönelik yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Dolu, sektörün 2023 hedefleri kapsamında KDV indiriminin ham maddeyi de kapsayacak şekilde düzenlenmesini ve üreticiye kamu yükü oluşturan oranlarda da düzenlemeye gidilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Murat Erat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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