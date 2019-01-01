'KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli'

TÜMSİAD Başkanı Doğan, "ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması enflasyonla mücadeleye verilen desteği artıracaktır.

TÜMSİAD Başkanı Doğan, "ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması enflasyonla mücadeleye verilen desteği artıracaktır." dedi. MOBSAD Başkanı Gürcan da "Maliyetlerimizde yüzde 70'lere varan bir artış söz konusu. Talebimiz KDV indiriminin en azından 2019 yılı boyunca devam etmesidir." dedi.

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