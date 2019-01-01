Son Dakika Haberleri: 'KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli'

'KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli'

37 dakika önce

TÜMSİAD Başkanı Doğan, "ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması enflasyonla mücadeleye verilen desteği artıracaktır.

'KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli', System.String[]
TÜMSİAD Başkanı Doğan, "ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay uzatılması enflasyonla mücadeleye verilen desteği artıracaktır." dedi. MOBSAD Başkanı Gürcan da "Maliyetlerimizde yüzde 70'lere varan bir artış söz konusu. Talebimiz KDV indiriminin en azından 2019 yılı boyunca devam etmesidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:30 

Ekonomi
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