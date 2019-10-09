KDV indiriminde şans isteyen Züccaciyeciden ‘büyüme’ sözü
13 dakika önce
Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye ürünlerindeki KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşmesini talep etti.
Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye ürünlerindeki KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşmesini talep etti. Öksüz, "En azından 1 yıl uygulansın eğer gelirde düşüş yaşarsa tekrar gözden geçirsin. Büyüme konusunda iddialıyız. Toplam KDV gelirlerinde düşüş yerine artış sağlanacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:56
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