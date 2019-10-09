Son Dakika Haberleri: KDV indiriminde şans isteyen Züccaciyeciden ‘büyüme’ sözü
Son Dakika Ekonomi KDV indiriminde şans isteyen Züccaciyeciden ‘büyüme’ sözü

KDV indiriminde şans isteyen Züccaciyeciden ‘büyüme’ sözü

13 dakika önce

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye ürünlerindeki KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşmesini talep etti.

KDV indiriminde şans isteyen Züccaciyeciden ‘büyüme’ sözü, System.String[]

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, züccaciye ürünlerindeki KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşmesini talep etti. Öksüz, "En azından 1 yıl uygulansın eğer gelirde düşüş yaşarsa tekrar gözden geçirsin. Büyüme konusunda iddialıyız. Toplam KDV gelirlerinde düşüş yerine artış sağlanacak" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:56 
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