KDV indirimleri Resmi Gazete'de - Son Dakika
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KDV indirimleri Resmi Gazete'de

6 saat önce

Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi.

KDV indirimleri Resmi Gazete'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Kararla, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise yüzde 8 oldu. Daha önce söz konusu oran yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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