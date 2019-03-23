Son Dakika Haberleri: KDV istisnaları Resmi Gazete'de

KDV istisnaları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Basılı yayınlar, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi ve UEFA final müsabakalarına ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) istisnalarının uygulama esasları belirlendi.

KDV istisnaları Resmi Gazete'de, System.String[]
Basılı yayınlar, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi ve UEFA final müsabakalarına ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) istisnalarının uygulama esasları belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:51 

Ekonomi
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