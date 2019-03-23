KDV istisnaları Resmi Gazete'de
1 saat önce
Basılı yayınlar, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi ve UEFA final müsabakalarına ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) istisnalarının uygulama esasları belirlendi.
Basılı yayınlar, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi ve UEFA final müsabakalarına ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) istisnalarının uygulama esasları belirlendi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:51
Türkiye-Moldova Maçını Sergii Boiko Yönetecek
Galatasaray'ın CAS'a Sunduğu İtiraz Kabul Edildi
Fenerbahçe'de çılgın hedef! 1 milyar TL
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı!