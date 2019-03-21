KDV uyuşmazlığında imzalar tamam
1 saat önce
Bakan Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.
Bakan Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:01
Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı
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