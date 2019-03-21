Son Dakika Haberleri: KDV uyuşmazlığında imzalar tamam

KDV uyuşmazlığında imzalar tamam

1 saat önce

Bakan Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.

KDV uyuşmazlığında imzalar tamam, System.String[]
Bakan Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:01 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KDV uyuşmazlığında imzalar tamam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]