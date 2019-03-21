Son Dakika Haberleri: KDV ve ÖTV indirimleri dalgalanmaları bertaraf edecek

KDV ve ÖTV indirimleri dalgalanmaları bertaraf edecek

1 saat önce

İTO Başkanı Avdagiç, "Tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlarda KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatımı kararıyla, iç talepte oluşabilecek dalgalanmalar bertaraf edildi.

KDV ve ÖTV indirimleri dalgalanmaları bertaraf edecek, System.String[]
İTO Başkanı Avdagiç, "Tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlarda KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatımı kararıyla, iç talepte oluşabilecek dalgalanmalar bertaraf edildi."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:31 

Ekonomi
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