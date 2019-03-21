KDV ve ÖTV indirimleri dalgalanmaları bertaraf edecek
1 saat önce
İTO Başkanı Avdagiç, "Tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlarda KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatımı kararıyla, iç talepte oluşabilecek dalgalanmalar bertaraf edildi.
İTO Başkanı Avdagiç, "Tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlarda KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatımı kararıyla, iç talepte oluşabilecek dalgalanmalar bertaraf edildi."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:31
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