Son Dakika Haberleri: Kdv ve Ötv İndirimlerinde Süre Uzatımı

Kdv ve Ötv İndirimlerinde Süre Uzatımı

14 dakika önce

Tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatıldı.

Kdv ve Ötv İndirimlerinde Süre Uzatımı, System.String[]
Tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

Mobilya sektöründeki KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması ise 30 Haziran'a kadar sürecek. Beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlanması uygulaması da aynı tarihe kadar devam edecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması kararı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranının yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düşürülmesi uygulaması da 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlanmıştı. Bu uygulama da 30 Haziran'a kadar sürecek.

Karar, 1 Nisan 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Murat Erat, Ekonomi
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