Son Dakika Haberleri: Kdv ve Ötv İndirimlerindeki Süre Uzatımı

Kdv ve Ötv İndirimlerindeki Süre Uzatımı

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin talebiyle gündeme getirdikleri KDV ve ÖTV indirimlerinin üç ay daha uzatılması kararı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Kdv ve Ötv İndirimlerindeki Süre Uzatımı, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin talebiyle gündeme getirdikleri KDV ve ÖTV indirimlerinin üç ay daha uzatılması kararı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Baran, yazılı açıklamasında, konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik KDV ve ÖTV indirimlerinin devamı konusunda ATO üyelerinin talepleri bulunduğunu belirtti.

"Hem tüketiciyi hem de üyelerimizi ilgilendiren indirimlerin uzatılması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullanan Baran, düzenlemeye tarımda kullanılan römorkların ve motosikletin dahil edilmesinin de önemli olduğunu bildirdi.

Vergi indirimlerinin iç talebi artırarak ekonomiye katkı sağlayacağına işaret eden Baran, bunun makro ekonomik dengeler açısından da olumlu etki oluşturacağını kaydetti.

Gürsel Baran, ekonominin çarklarını hızlandırmak ve istihdamı artırmak için 2019'da da var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Maliye, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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