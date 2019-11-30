Son Dakika Haberleri: KDV ve tapu harcı indirimi sona eriyor
Son Dakika Güncel KDV ve tapu harcı indirimi sona eriyor - Son Dakika

KDV ve tapu harcı indirimi sona eriyor

6 saat önce

Konut kredisi faizleri yüzde birin altına düştü konut satışları arttı.

Konut kredisi faizleri yüzde birin altına düştü konut satışları arttı. Bu indirimlere KDV ve tapu harcı da eklenince satışlar adeta patladı. Ancak dikkat ! KDV ve tapu harcındaki indirim 31 Aralık'ta sona erecek. Birçok tüketici, bankaların faiz indirimi ile ev sahibi oldu. Yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'e, yüzde 4 olan tapu harcı yüzde 3'e çekildi. Buna göre, 500 bin liralık bir gayrimenkulde alıcının KDV indiriminden 50 bin lira, tapu harcı indiriminden ise 2 bin 500 lira karı oluyor. Kısaca önümüzdeki 1 ay içinde 500 bin liralık ev alan vatandaş, 52 bin 500 lira daha az ödeyecek.

Son 4 aylık dönemde indirimlerden binlerce tüketici faydalandı. Ancak indirimlerin sona ermesi için son bir ay.

(İHA)

KDV ve tapu harcı indirimi sona eriyor

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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