KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren... - Son Dakika Ekonomi

KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren...

6 saat önce

KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren..., System.String[]

KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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