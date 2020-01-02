Son Dakika › Ekonomi › KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren... - Son Dakika Ekonomi
KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren...
6 saat önce
KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:10 Kaynak: AA
KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika Market poşetleri yeni yılda 30 kuruşa satılacak Yeni yılda resmi ilanların fiyat tarifesi değişti Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı