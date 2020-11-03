2 bin 500 osmanlı çileği fidesi ücretsiz dağıtıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, rengi ve tadı ile diğer çilek türlerinden farklı olan, yöreye özgü Osmanlı Çileği üretimini yaygınlaştırmak için 2 bin 500 fide halka ücretsiz dağıtıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, rengi, aroması ve kokusu ile diğer çilek türlerinden en lezzetlisi olarak kabul edilen ve gıda sektörünün yanı sıra kozmetik sektöründe de kullanılan Osmanlı Çileği'nin üretimini artırmak için çalışma başlattı. Kurulan Osmanlı çileği üretim tesisinde fide üretimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda üretilen 2 bin 500 çilek fidesi, halka ücretsiz dağıtıldı. Belediye önünde düzenlenen törende, fide üretimi ve çileğin yetiştirilmesi konusunda da bilgiler verildi.