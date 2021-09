Kdz. Ereğli Belediyesi 200 çocuğu sünnet ettirdi - Son Dakika

Kdz. Ereğli Belediyesi 200 çocuğu sünnet ettirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi tarafından sünnet şöleni düzenlendi. 200 çocuğun sünnet ettirildiği etkinlikte bisiklet, futbol topu ve kol saati hediye edildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 26. Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlendi. İnönü Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, sünnet ettirilen 200 çocuk aileleri ile birlikte palyaço ve animatör gösterileri eşliğinde keyifli zaman geçirdiler.

Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı tarafından dua yapıldı.

Şölende konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1994 yılında başlattıkları geleneksel sünnet şöleninin 26'ncısını gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Sevgili çocuklar hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu özel gününüzde sizlerin yanınızda olma mutluluğunu çalışma arkadaşlarımla birlikte hep beraber yaşıyoruz. Sevgi, barış, dostluk kentinin çok değerli çocuklarısınız. Her şeyin anahtarı olan sevgi, gelişmenin anahtarı olan barış ve birlikteliğin simgesi olan dostluk sizlere hep yol göstersin. Ereğlili olmanın, burada yaşamanın ayrıcalığını hep yüreğinizde hissedin. Bu vesile ile sizlere önerilerde bulunmak istiyorum. Soru sorun, hep sorun. Soru sormaktan kaçınmayın. Araştıran, yeni bilgilerle donanmış gençlere bu ülkenin çok ihtiyacı var. Her döneminizde mutlaka bir hedefiniz olmalı. Kendiniz için, aileniz için ve ülkeniz için mutlaka hedefleriniz olması lazım. Sanatla, sporla, edebiyatla her zaman ilgilenmeniz lazım. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin mutlu olmasını istiyoruz. Ereğli'de sizler için çok şeyler yapıyoruz. Kentin yönetimine katılmanızı bize sorular sormanızı, öneriler getirmenizi bekliyorum. Gelecekte sizler söz sahibi olacaksınız. Ben diyorum ki sadece gelecekte değil, şimdi de söz sahibisiniz. Sizlerle Ereğli'mizi daha güzel bir kent yapmayı arzu ediyoruz" dedi. Posbıyık, sünnet şöleninde emeği geçen kurumlara da teşekkür etti.

Emeği geçenlere plaket takdim edildi

Kdz. Ereğli Başkanı Halil Posbıyık konuşma sonunda, 200 çocuğun sünnet ettirilmesinde emeği geçen Özel Ereğli Anadolu Hastanesi Başhekimi Dr. Ercan Yalçın ve Özel Ereğli Echomar Hastanesi Başhekimi Dr. Nevzat Çimenoğlu ile birlikte, çocuklara saat hediye eden Yazıcıoğlu Şirketler Grubu adına İhsan Yazıcıoğlu ve katılımcılara ikramda bulunan Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık'a plaket takdim etti.

Başkan Posbıyık, protokol ile birlikte şölen sonunda çocuklara bisiklet, top ve kol saatinden oluşan sünnet hediyesi dağıttı.