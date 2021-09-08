Ereğli'de ihtiyaç sahibi 600 öğrenciye kırtasiye yardımı - Son Dakika

Ereğli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 600 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce tespit edilen ihtiyaç sahibi velilere kırtasiye yardımlarının dağıtımına başlandı.

Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, belediyenin sosyal yardım faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik hazırlanan çantaların içerisinde defter, kalem, silgi, bant, cetvel, kaplık, kuru ve sulu ile pastel boyaların yer aldığını bildirdi.