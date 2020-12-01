Kdz. Ereğli Belediyesi borçları yapılandırıyor - Son Dakika

Kdz. Ereğli Belediyesi borçları yapılandırıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi, borcu bulunan vatandaşların borçlarını yeniden yapılandırma işlemlerine başladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi, borcu bulunan vatandaşların borçlarını yeniden yapılandırma işlemlerine başladı. Kdz. Ereğli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında Belediyeye olan borçların yapılandırma işlemleri başlatılmıştır.Emlak, Su, ÇTV, Kira gibi her türlü borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın 31.12.2020 tarihine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Borç Takip Servisi'ne başvuru yapması gerekmektedir." - ZONGULDAK

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