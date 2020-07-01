Kdz. Ereğli Belediyesi encümen ve komisyon seçimleri yapıldı - Son Dakika

Kdz. Ereğli Belediyesi encümen ve komisyon seçimleri yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında encümen ve ihtisas komisyonları seçimleri yapıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında encümen ve ihtisas komisyonları seçimleri yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla pandemi koşulları nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ertelenen Kdz. Ereğli Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısının ilk oturumunu Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın başkanlığında AKM Nikah Salonu'nda yaptı.


Toplantıda, Belediye Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonu üyelerinin seçimleri yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Belediye Encümen üyeliğine CHP Grubu'ndan Cengiz Güneş, Çetin Günce, Gönül Çelik, Plan Bütçe Komisyonu'na CHP Grubu'ndan Gökhan Günay, Mehmet Akçakaya, Aydın Demirci, AK Parti Grubu'ndan Numan Korkmaz, Zafer Hüseyin Durmaz, İmar Komisyonu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu'ndan Haluk Okur, Emrah Karaarslan, Satılmış Yiğit, AK Parti Grubu'ndan Mustafa Kumaş, Fuat Ulaş, Hukuk İşleri Komisyonu'na, CHP Grubu'ndan Yılmaz Partlak, Barbaros Hayrettin Tabak, Erkan Mutlu, AK Parti Grubu'ndan Yüksel Başkan ve Ayhan Erol seçildiler.


Başkan Halil Posbıyık, encümen ve ihtisas komisyonu üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Meclis toplantısında ayrıca Belediyenin 2019 yılı denetim, faaliyet ve mali yılı kesin hesabı görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. - ZONGULDAK

Cumhuriyet Halk Partisi, Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kdz. Ereğli Belediyesi encümen ve komisyon seçimleri yapıldı - Son Dakika

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