Son Dakika Haberleri: Kdz Ereğli Belediyesi Gece Boyu Tuzlama Yaptı

Kdz Ereğli Belediyesi Gece Boyu Tuzlama Yaptı

51 dakika önce

Kdz.Ereğli Belediyesi, kar yağışı sonrası ilçe genelinde gece yarısından itibaren başlayan aşırı buzlanmaya karşı, okul önleri, sağlık merkezleri ve hastane yolları, ana arterler ile yaya yollarında tuzlama çalışması başlattı.

Kdz Ereğli Belediyesi Gece Boyu Tuzlama Yaptı, System.String[]
Kdz.Ereğli Belediyesi, kar yağışı sonrası ilçe genelinde gece yarısından itibaren başlayan aşırı buzlanmaya karşı, okul önleri, sağlık merkezleri ve hastane yolları, ana arterler ile yaya yollarında tuzlama çalışması başlattı.

Kdz. Ereğli'de gece yarısından itibaren etkili olan aşırı buzlanma karşısında Kdz. Ereğli Belediyesi yollarda tuzlama çalışması başlattı. İlçede dün yağan kar yağışının yerini gece saatlerinden itibaren aşırı buzlanmaya bırakması üzerine Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın talimatıyla belediye ekipleri 05.00 itibari ile 5 ayrı bölgeye 3 ayrı tuz stok noktasından hareket ederek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı. Özellikle taşımalı eğitim görülen okullar haricindeki okullarda eğitimin devam etmesi nedeniyle okul önlerinde başlatılan çalışma aynı anda Hastane, sağlık merkezleri ve ana arterler ile ilçe merkezindeki yaya yollarında da sürdü. Ayrıca kötü hava koşulları nedeniyle 3 hastanın talebi üzerine Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hastaların hastaneye ulaşımını sağladı. Buzlanmaya karşı belediye ekiplerinin mücadele çalışmaları devam ediyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

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