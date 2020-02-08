Kdz. Ereğli belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kdz. Ereğli belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kdz. Ereğli belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi ilçede etkili olan kar yağışında olumsuzluk yaşanmaması için sabah saatlerinde başladığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kdz. Ereğli belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi ilçede etkili olan kar yağışında olumsuzluk yaşanmaması için sabah saatlerinde başladığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kdz. Ereğli Belediyesi dün geceden itibaren kenti etkisi altına alan kar yağışına karşı 600 kilometrelik yol ağında bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekipleriyle çalışmalarına başladı.


Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde de etkisini artıran kar yağışına karşı Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Temizlik İşleri, Zabıta başta olmak üzere bütün birimler ana arterler, ara yollar ve yaya kaldırımlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


"Hastalar evlerinden alınıyor, tuzlama çalışmaları yapılıyor"


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çalışmaları yerinde denetlemek üzere Belediye şantiyesine geçti. Bütün önlemlerin alındığını belirten Başkan Posbıyık "Belediyemiz, ikisi aynı zamanda tuzlama yapabilen 4 kar küreme kamyonu, 1 adet kar küreme aracı, 1 adet loder, 3 tuzlama aracı, 9 adet JCB iş makinesi ve 2 greyderi ile çalışmalarını sürdürüyor" dedi.


Hastane yolları ile rampalarda tuzlama çalışmalarının da yapıldığını söyleyen Başkan Posbıyık "İhtiyaç halinde acil hastalar, hamileler ve diyaliz hastaları 4x4 araçlarımızla hastanelere taşınıyor. Şu ana kadar Dağlar mahallemizden bir diyaliz hastamız hastaneye götürüldü. Kıyıcak ve Göktepe mahallemizde de hasta vatandaşlarımıza yardımcı olundu. Halkımız her türlü istek ve şikayetini 'Alo 153 Zabıta' hattına bildirebilir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Zabıta, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:34 Kaynak: İHA
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