Kdz. Ereğli Belediyesi'nden 'hırsızlık' iddialarına yanıt - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından bazı basın yayın kuruluşlarında birimleri değiştirilen işçilerin hırsızlıkla suçlandıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.



Kdz. Ereğli Belediyesi basın bürosundan konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kdz. Ereğli Belediyesi bünyesinde birimler arasında gerçekleştirilen görev değişikliklerine ilişkin bazı basın yayın kuruluşlarında yapılan yanlış ve haksız yorumlara ilişkin bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bazı çalışanların "hırsızlık yaptıkları, mesai saatleri içinde görevleri dışında etkinlikler gerçekleştirdikleri gibi gerekçelerle görev yerlerinin değiştirildiği" yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kdz. Ereğli Belediyesi'nde görev yeri değiştirilen çalışanların hırsızlık vb. suçlarla itham edilmeleri söz konusu değildir. Bunun gibi gerçeği yansıtmayan ve doğru bilgiye dayanmayan yorumlar hem çalışanlara zarar verecek hem de kamuoyunu yanlış yönlendirecektir." - ZONGULDAK