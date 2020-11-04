Kdz. Ereğli Belediyesi'nden İzmir'e 200 koli erzak yardımı - Son Dakika

Kdz. Ereğli Belediyesi'nden İzmir'e 200 koli erzak yardımı

04.11.2020 18:21
Kdz. Ereğli Belediyesi'nden İzmir'e 200 koli erzak yardımı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle zor durumdaki vatandaşlara 200 koli erzak yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle zor durumdaki vatandaşlara 200 koli erzak yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kasım ayı olağan toplantısının ilk oturumu AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı. Başkan Posbıyık, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası üzüntülerini paylaştı, depremzedelere 200 koli erzak yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Meclis toplantısında gündem dışı bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türkiye'nin depreme hazırlıklı olmadığının bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Ereğli Belediyesi olarak depremzedelere erzak yardımında bulunacaklarını belirten Posbıyık, şunları söyledi: "İzmir'de meydana gelen deprem hepimizin yüreğini dağladı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Son anda kurtulanlarla kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz ama çok büyük bir tahribat var. Orada gayret gösteren kurtarma ekiplerini, kahramanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin birlik beraberlik içerisinde konuya yaklaştığını, herkesin oraya doğru yoğunlaştığını görmekten de Türk Milletinin bir ferdi olarak büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade ediyorum. Bütün Türkiye'den yardımlar yağıyor. Valilik talimatlarıyla Kaymakamlık da hazırlık yaptı, biz de Kdz. Ereğli Belediyesi olarak 200 koli erzak yardımıyla bu kampanyaya katıldık. İzmir'e Kaymakamlık vasıtasıyla gönderilmek üzere büyük kolilerimizi hazırlıyoruz."

Kdz. Ereğli'de deprem hazırlıkları

Başkan Posbıyık, 2'nci derece deprem kuşağında bulunan Kdz. Ereğli'de çok daha önceden depreme hazırlık konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Belediye olarak 20 bin adet hazırlanan Temel Deprem Bilgisi kitapçığının dağıtımına başladıklarını ve kentte olası bir afet durumunda toplanma yerlerini belirlediklerini anlatan Posbıyık, şunları söyledi: "Deprem çok önemli bir olay, Türkiye'de fay hatlarının üzerinde yaşıyoruz. Türkiye'nin her tarafında 1.2.3. derece depremden etkilenebileceği düşüncesiyle herkesin hazırlıklı olması lazım. Ereğli Belediyesi olarak biz de deprem konusunda tüm hazırlıklarımızı yapmış vaziyetteyiz. Toplanma alanlarımızı belirledik, her şeyimizi hazırladık. Bu çalışmalara çok evvelden başladık. Bunun için 20 bin kitapçık bastırdık. Deprem bilgisini içeren kitapçıkları bugün itibarıyla dağıtmaya başladık. Hedefimiz bu kitapçığı 50 bin adet bastırmak. Okullarımız da dahil olmak üzere depremle ilgili değerli bilgiler içeren bu kitapçığı dağıtmaya başlıyoruz."

Başkan Posbıyık'ın hazırlanan kitapçık ile ilgili detaylı açıklamalar yapması için söz verdiği İtfaiye ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, toplanma alanlarının kare kodlarla kitapçıkta yer aldığını belirterek "Temel deprem bilgisi adı altında kitapçık bastırdık. Bu kitapçıkta deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Kdz. Ereğli 2. Derece deprem bölgesi. Hemen komşumuz olan Düzce, Bolu, Kaynaşlı, Devrek ve Bartın birinci derece deprem kuşağında. Olası bir depremde ister istemez biz de hissedebiliyoruz. Çok eski binalarımız hasar görebiliyor. Kitabımızda depremden sonra gidilecek toplanma alanları kare kodlarla belirlenmiş durumda. Cep telefonlarınızdan karekodları okutarak veya İmar Şehircilik Müdürlüğü ile hazırladığımız haritaları internet üzerinden takip ederek bilgilere ulaşabilirsiniz. Mahallelerdeki toplanma bölgelerini görebilirsiniz" diye konuştu.

Başkan Posbıyık, ilgili müdürlüklere mahallelerdeki toplanma alanlarının halk tarafından daha iyi bilinmesi için yerinde tatbikatlar yapılması talimatını verdi. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyesi'nden İzmir'e 200 koli erzak yardımı
Kdz. Ereğli Belediyesi'nden İzmir'e 200 koli erzak yardımı
Kdz. Ereğli Belediyesi'nden İzmir'e 200 koli erzak yardımı

Ereğli Belediyesi, Halil Posbıyık, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kdz. Ereğli Belediyesi'nden İzmir'e 200 koli erzak yardımı - Son Dakika


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