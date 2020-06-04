Kdz Eregli Belediyesi su sayaçlarını okumaya başladı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, koronavirüs tehdidi nedeniyle durdurduğu su sayaçlarının okunma işlemini tekrar başlattı.



Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, normalleşme takviminin başlaması ardından, Nisan ayından bu yana durdurulan su sayaçlarının okunma işlemi yeniden başlattı. Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada Nisan ve Mayıs aylarında, Korona önlemleri çerçevesinde, sayaçları okutmadığını belirtti. Son faturanın yüzde 70'i oranında faturalandırma yapıldığını ve bu geçici faturaların farkları Haziran ayındaki faturalara yansıtıldığı için bir artış olduğu ortaya çıktı. Kdz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi, "Pandemi döneminde toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma işlemleri Nisan ayında geçici olarak durdurulmuştu. Bu nedenle en son su faturalarının yüzde 60-70'i esas alınarak Nisan ve Mayıs aylarına denk düşen dönemlere ilişkin faturalandırma yapıldı. 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kısıtlamaların kalkması ve normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte kıyasen faturalandırma işlemi sona erdi.Bu nedenle Haziran ayında sayaçlar okunduğunda nisan ve mayıs ayı faturalarının farkları da son faturalara yansıdı. İki ayın farkı ve son ayın tam kullanım bedeli tek fatura olarak Haziran ayı tahakkuk döneminde faturalandırılmış oldu. Böylece bazı abonelerin faturaları önceki dönemlere göre artmış göründü. Faturalardaki bu artış Nisan ve Mayıs aylarındaki faturalandırılmayan yüzde 30-40 tüketim bedelinden kaynaklıdır. Ayrıca, Arıtma tesisi su çıkışında aylık bazda 80 bin metreküp fazla su çıkışı olduğu görülmüştür. Pandemi döneminde halkın evlerinde su kullanımının arttığı da dikkate alınarak faturalardaki artış değerlendirilmelidir. Herhangi bir tüketimde bulunmayan abonelere yapılan geçici faturalandırma, sayaçtan okuma işlemiyle birlikte mahsuplaştırılacaktır. Önümüzdeki dönem faturalarında pandemi öncesi fatura ortalamalarına dönüldüğü görülecektir. Tüm abonelerimiz su faturalarıyla ilgili 333 12 32 ve 333 12 46 nolu telefonlardan bilgi alabileceklerdir." - ZONGULDAK