Kdz. Ereğli Belediyesi zabıtası fırınları denetledi - Son Dakika
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Kdz. Ereğli Belediyesi zabıtası fırınları denetledi

13 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 26 ekmek fırını, 8 ekmek satış noktası ve 11 simit fırınında denetleyerek kurallara uymayan bazı fırınlar uyarıldı ve bazılarına ise cezai işlemler uygulandığı belirtildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi zabıtası fırınları denetledi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 26 ekmek fırını, 8 ekmek satış noktası ve 11 simit fırınında denetleyerek kurallara uymayan bazı fırınlar uyarıldı ve bazılarına ise cezai işlemler uygulandığı belirtildi.


Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe merkezinde bulunan 26 ekmek fırını, 8 ekmek satış noktası ve 11 simit fırınını denetledi.


Yapılan denetimlerde hijyen, ruhsat, ürünlerin gramajları ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi, şartlara uymayan bazı fırınlara cezai işlem uygulanırken bazıları da uyarıldı.


Zabıta Müdürü Halit Aydın, halkın gıda ürünlerini daha sağlıklı tüketebilmesi için denetimlerin devam edeceğini belirterek "Kdz.Ereğli Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde hijyen başta olmak üzere Zonguldak esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin 6 Şubat'ta belirlediği fiyat ve gramajları kontrol ettik. Vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - ZONGULDAK

Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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