Kdz. Ereğli Belediyespor, milli oyuncu Merve Aladağ'la yeniden anlaştı

Kdz. Ereğli Belediyespor iç transfer çalışmaları kapsamında 23 kez milli formayı terleten 26 yaşındaki genç oyuncu Merve Aladağ'ı transfer etti.



Kadınlar 1. Lig takımı Kdz. Ereğli Belediyespor iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Eflatun-beyazlı takım, 23 kez milli formayı giyen 26 yaşındaki genç oyuncu Merve Aladağ'la yeniden anlaştı. Aladağ, Ereğli Belediyespor tesislerine giderek resmi sözleşmeyi imzaladı.



Malatya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor altyapısında yetişen 26 yaşındaki milli oyuncu Merve Aladağ, Altınşehir Lisesi Spor, Ataşehir Belediyespor, Kireçburnu ve Kdz.Ereğli Belediyespor formalarını giydi. Milli oyuncu ligde 157, Avrupa Şampiyonası'nda ise 11 maçta forma giydi. - ZONGULDAK