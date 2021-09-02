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Kdz. Ereğli Belediyespor, Oktay Gümüş ile anlaştı - Son Dakika

Kdz. Ereğli Belediyespor, Oktay Gümüş ile anlaştı

02.09.2021 13:49
Kdz. Ereğli Belediyespor, Oktay Gümüş ile anlaştı, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig'inde şampiyonluk için kadro kuran Kdz. Ereğli Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig'inde şampiyonluk için kadro kuran Kdz. Ereğli Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer komitesinin yaptığı görüşmeler sonunda orta saha ve ön libero Oktay Gümüş ile anlaşıldı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Kdz. Ereğli Belediyespor'da transfer çalışmalarını sürdürürken son olarak tecrübeli orta saha ve ön libero Oktay Gümüş ile anlaştı.

Tecrübeli Orta Saha 2. Ligde 7, 3. Lig play off 6, 2 ligde 23, Türkiye Kupası'nda 13, 3. Ligde 208 maça çıktı. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyespor, Oktay Gümüş ile anlaştı

Ereğli Belediyespor, Oktay Gümüş, Amatör Lig, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kdz. Ereğli Belediyespor, Oktay Gümüş ile anlaştı - Son Dakika Spor


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