Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 1. etabı yenilgisiz tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 1. etabı yenilgisiz tamamladı - Son Dakika Spor

Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 1. etabı yenilgisiz tamamladı

6 saat önce

Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı Bolu'da yapılan Süper Ligi 1. Etap müsabakalarını namağlup tamamladı.

Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 1. etabı yenilgisiz tamamladı, System.String[]

Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı Bolu'da yapılan Süper Ligi 1. Etap müsabakalarını namağlup tamamladı.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ParaVolley Süper Ligi 1. Etap müsabakaları Bolu'da yapıldı. Zonguldak'tan müsabakalara Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı katıldı. Kdz. Ereğli Belediyespor ilk gün Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, ikinci gün Karabük Spor Kulübü'nü 3-0 ve son gün ise Anadana C. Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek ilk etabı büyük başarı ile tamamladı. Kdz. Ereğli Belediyespor'un başarısı Ereğli halkından büyük takdir aldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
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