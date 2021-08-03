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Kdz. Ereğli Belediyespor teknik direktörlüğüne Erhan Koç getirildi - Son Dakika

Kdz. Ereğli Belediyespor teknik direktörlüğüne Erhan Koç getirildi

03.08.2021 20:22
Kdz. Ereğli Belediyespor teknik direktörlüğüne Erhan Koç getirildi, System.String[]

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor Teknik Direktörlük görevine Erhan Koç getirildi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor Teknik Direktörlük görevine Erhan Koç getirildi. Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, 'Bu yıl iddialıyız, Ereğli'nin özlemini gidermek istiyoruz' dedi.

Kdz. Ereğli Belediyespor, 2021-2022 sezonu için Teknik Direktör Erhan Koç ile anlaştı. Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, yeni hocayı basına tanıttı.

Kdz. Ereğli Belediyespor 2'nci Başkanı İhsan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör Erhan Koç, başkanlık makamında düzenlenen toplantıda hedeflerini açıkladılar. Başkan Posbıyık, başarılı bir hoca ile anlaşma yaptıklarını belirterek, bu yıl Ereğli'yi bir üst lige çıkartmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Başkan Posbıyık şunları söyledi:

"Bugün mutlu sona ulaştık. Hocamızla uzun zamandır görüşmeler devam ediyordu. Kendileriyle anlaştık. Hocamız her şeyden aldığımız bilgilere göre karakterli, beyefendi ve tuttuğunu koparan bir insan. Benim için de önce zaten adam olmak, tutarlı insan olmak çok önemli. Bal Ligi'nde 3 defa şampiyonluk yakalamış. Büyük mücadelelere girmiş. Kendisinin eşinin Ereğli'de de akrabaları var. Daha evvel Zonguldakspor'da görev yapmış futbolcu olarak. Böyle değerli bir hocayı bulmak ve anlaşmak Ereğli için bir şans. Hedeflerimiz örtüşüyor. Hep söylüyoruz, Ereğli bir üst kademeye geçmek için hasret. Bu sene çok iyi bir yönetim kurduk. Çok değerli arkadaşlar geldi. Heyecan son derece yüksekte. Bir şeyler yapabilmenin çabası içerisinde arkadaşlar. Maddi, manevi her türlü yükü çekiyorlar. Prensibimiz hep beraber bir araya geliyoruz öyle karar alıyoruz. 1-2 kişi, beş kişi karar almak diye bir şey yok. Hep beraber karar alıyoruz. Transfer komitesi çalışmasını yapıyor, yönetim karar alıyor. Bireysel çaba yok böyle bir işe asla izin vermem zaten, komplike olayın içine girdik. Birlik beraberlik içerisinde hızlı adımlar atmaya başladık. Yönetim kurulu üyeleri maddi yönden çok büyük destek veriyorlar. Bende bizzat bu yıl bu konunun üzerine eğileceğim.

Hedeflerimiz var. Ben zaten siyasi hayatımda hedefli bir insanım. Bu sene hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız inşallah. Hocamızla hem fikiriz. Varımızı, yoğumuzu ortaya koyacağız Ereğlili sporseverlere yeni bir şans yaratacağız. Hocamız geldi, şimdi transferlerimizi yapacağız."

Koç: 4. Şampiyonluğu Ereğli'de yaşamak istiyorum

Teknik Direktör Erhan Koç ise yaptığı açıklamada kazanmaya ve sonuca odaklı bir takım kuracaklarını açıkladı. Ereğli'de 4'üncü şampiyonluğu yaşamak istediğini belirten Koç şunları söyledi:

"Transfer sürecinde yönetimdeki arkadaşlarla görüştüğümüzde onların hedeflerinin ve benim hedeflerimin aynı doğrultuda olması ve bu hedefe birlikte yürüme adına ortak bir karar verdik. Trabzon'da yaşıyorum. 97-98'de Zonguldakspor'da futbol oynadım. Ereğli'yi biliyorum. Karadeniz'in insanını, hırsını, azmini, mücadele yönünü de çok iyi biliyorum. Bu doğrultuda bunları sahada yansıtacak bir oyuncu şablonu oluşturmak için gerekli yolu izleyeceğiz. Zorlu bir görev. Kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar var. Zaten Başkanın ve Yönetim Kurulu'nun kendilerine göre bir planı var. Biz bu kısa dönemde yani bu sezonda kazanmaya ve sonuca odaklı bir takım kurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbol evrensel bir oyun. Zorlukları biliyoruz, hedefe oynayan takımın zorluklarını da biliyoruz. Bütün gayretimizle, geçmiş dönemde yaşamış olduğum 3 şampiyonluğun 4'üncüsünü burada yönetimle birlikte yaşamak için gerekeni yapacağız. Meşakkatli bir yol. Bize güvenen insanları mahcup etmeme adına mutlu sona ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah sezon sonunda Kulüp Başkanımız Halil Posbıyık'a şampiyonluk kupasını getireceğiz."

Başkan Posbıyık, Koç'a 67 numaralı Kdz. Ereğli Belediyespor forması hediye etti. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyespor teknik direktörlüğüne Erhan Koç getirildi
Kdz. Ereğli Belediyespor teknik direktörlüğüne Erhan Koç getirildi

Ereğli Belediyespor, Halil Posbıyık, Erhan Koç, Ereğli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kdz. Ereğli Belediyespor teknik direktörlüğüne Erhan Koç getirildi - Son Dakika Spor


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