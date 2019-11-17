Son Dakika Haberleri: Kdz. Ereğli'de 17 yıllık hayal gerçek oluyor
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Kdz. Ereğli'de 17 yıllık hayal gerçek oluyor

6 saat önce

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli-Devrek Karayolu'nun Çaylıoğlu'na kadar olan kısmında asfalt çalışmasının başladığını söyledi.

Kdz. Ereğli'de 17 yıllık hayal gerçek oluyor, System.String[]

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli-Devrek Karayolu'nun Çaylıoğlu'na kadar olan kısmında asfalt çalışmasının başladığını söyledi.


Kdz. Ereğli ilçesinde yapımına yaklaşık 17 yıl önce başlanan ancak bitirilemeyen 54 kilometrelik Ereğli Devrek Karayolu'nun ilk etap çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 50'ye yakın köyün ulaşımını sağladığı Ereğli Devrek Karayolu'nun Çaylıoğlu'na kadar olan kısmında yüklenici firma asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır bölge halkına müjde verdi. Ereğli-Çaylıoğlu karayolu yapımında asfaltlama çalışmalarının başladığını bildiren Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hasret bitiyor" dedi.


Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Ereğli-Çaylıoğlu yolunun 3,5 kilometrelik kısmı asfaltlama çalışması başladı. Kalan bin 200 metrelik kısım ise haftaya Pazartesi itibariyle başlayacaktır. Ereğli'mize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun." - ZONGULDAK

Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:06 Kaynak: İHA
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