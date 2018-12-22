Kdz. Ereğli'de 2 Kazada 2 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kdz. Ereğli ilçesinde ilk kaza Ereğli-Alaplı arası karayolunun Göktepe Mahallesi Huzurevi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Eyüp M. idaresindeki 78 BP 099 plakalı kamyon, duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Ersin S. idaresindeki 81 EP 875 plakalı kamyona çarptı. Kazada 78 BP 099 plakalı kamyonun sürücüsü yaralı olarak kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kaza nedeniyle Ereğli-Alaplı karayolunun bir bölümü tek şeritten ilerleyebildi. Kaza yapan kamyon çekiciyle kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.



İkinci kaza ise Uzun Mehmet Mahallesi Doktorlar Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birol B. idaresindeki kamyonet, freni tutmayınca yokuş aşağı sürüklenmeye başladı. Kamyonette bulunan Hüseyin K. hareket halindeyken araçtan atlayarak yara almadan kurtulurken, içinde sürücünün bulunduğu kamyonet kontrollü bir şekilde istinat duvarına çarparak şarampole yuvarlandı. Sürücü hurdaya dönen kamyonetten Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi devam ederken, savcılık her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi

Bolu'da 2 Erkek ve 4 Kadın Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı

Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu