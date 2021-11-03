Ereğli'de 3 mahallenin emniyet, asayiş ve trafik sorumlulukları jandarmaya devredildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 mahallenin emniyet, asayiş ve trafik sorumlulukları jandarmaya devredildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Hamzafakıhlı, Bölücek ve Balı mahallelerinin genel emniyet, asayiş ve trafik sorumluluklarının İçişleri Bakanlığının onayıyla İlçe Jandarma Komutanlığına devredildiği belirtildi.

Üç mahallede emniyet ve asayişle ilgili tüm işlem ve faaliyetlerin jandarma tarafından yürütüleceği aktarılan açıklamada, "Devir teslim işlemine istinaden bugün Bölücek Mahallesi, Yaraşlıyörük yol ayrımı mevkisinde İlçe Jandarma Komutanlığına ait trafik, asayiş ve komandolar yol kontrol ve emniyet faaliyeti icra edilmiştir. Aynı zamanda Hamzafakılı Mahallesi'nde yaya ve motorlu devriye faaliyeti icra edilmiş, umuma açık istirahat yerlerinin kontrolü yapılmış ve vatandaşlarla sohbet edilerek bölgenin emniyet ve asayiş sorumluluğunun jandarmaya geçtiği bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.