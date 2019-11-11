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Kdz. Ereğli'de 37 bin fidan toprakla buluştu

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes" 11.11.2019'da 11 milyon fidan dikimi kampanyası çerçevesinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 37 bin fidan toprakla buluştu.

Kdz. Ereğli'de 37 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes" 11.11.2019'da 11 milyon fidan dikimi kampanyası çerçevesinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 37 bin fidan toprakla buluştu.


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu gün Türkiye'nin 81 il ve ilçelerinde gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi kampanyası çerçevesinde Kdz. Ereğli ilçesi Çiğdemli ve Kaptaş bölgelerinde Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde 37 bin fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti. Çakır konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede "Kıymetli hemşerilerim; bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi memleketimiz Ereğli'mizde de "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Çiğdemli ve Danişmentli bölgelerimizde Kızılcık, Yaban Kirazı, Fıstık Çamı olmak üzere toplam 37.000 fidan dikerek tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin ortak bir gayesi zümrüt yeşili bir Türkiye ortaya çıkartmaktır" dedi.


Kdz. Ereğli ilçesindeki fidan dikme törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Natir, orman bölge müdürlüğü çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve yüzlerce vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
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