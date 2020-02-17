Kdz. Ereğli'de bahar önce sivrisineklerle mücadele başladı - Son Dakika

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Kdz. Ereğli'de bahar önce sivrisineklerle mücadele başladı
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sivrisinekle mücadele kapsamında bütün mahallelerde ilaçlama yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sivrisinekle mücadele kapsamında bütün mahallelerde ilaçlama yapıyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi, bahar gelmeden sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda bütün mahallelerde ilaçlamalar yapılıyor. Özellikle sivrisineklerin yuva yaptıkları mazgallar, kullanılmayan eski binalar, köprü altları, tünel gibi kuytu alanlarda önlem için kışlık ilaçlama çalışmaları başladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ilaçlamaların belirli periyotlar halinde devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK
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