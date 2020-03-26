Kdz. Ereğli'de Cadde ve sokaklar yıkanıyor - Son Dakika

Kdz. Ereğli'de Cadde ve sokaklar yıkanıyor
7 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırarak cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkıyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırarak cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkıyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat kesintisiz hizmet vererek cadde ve sokaklar ile kaldırımları ilaçlı suyla temizliyor. Belediye ekipleri, ilçe de gerçekleştirdiği yıkama çalışmalarına devam ederken çalışanlar "Bizler sizin için çalışıyoruz, bizim için evde kalın" yazısı ile vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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