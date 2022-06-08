Kdz. Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kdz. Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

08.06.2022 10:05
Kdz. Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kdz. Ereğli ilçe emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde dün uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Polis ekipleri operasyonlarda 3 kişi yakalandı. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 450 gram uyuşturucu madde, 28 adet kenevir bitkisi, 17 adet kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan materyal, 1adet tabanca ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan İ.H.T. isimli şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan, E.Y. ve Ş.D. isimli şahıslara "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet Yasa Dışı Kenevir ekimi" suçundan adli işlemler yapıldı.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen İ.H.T. isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, E.Y. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kdz. Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kdz. Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kdz. Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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