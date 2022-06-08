Polis ekipleri operasyonlarda 3 kişi yakalandı. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 450 gram uyuşturucu madde, 28 adet kenevir bitkisi, 17 adet kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan materyal, 1adet tabanca ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan İ.H.T. isimli şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan, E.Y. ve Ş.D. isimli şahıslara "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet Yasa Dışı Kenevir ekimi" suçundan adli işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kdz. Ereğli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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