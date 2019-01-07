Kdz. Ereğli'de Eğitime Kar Engeli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışının etkili olması nedeniyle bir gün süre ile ara verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışının etkili olması nedeniyle bir gün süre ile ara verildi. İlçede 33 köyün yolu ulaşıma kapanırken, özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Kdz. Ereğli ilçesinden gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı 33 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kapalı olan köy yollarının açılması için 5 iş makinesi ve 15 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle Kdz. Ereğli ilçesinde taşımalı eğitimle eğitim-öğrenim gören öğrenciler için Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın aldığı karar doğrultusunda eğitime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı.



Kdz. Ereğli Belediyesi 31 Mahalle'de çalışıyor



Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri 31 mahallede yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kdz. Ereğli Belediyesinin Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Temizlik İşleri, Zabıta, Ulaştırma ile İşletme ve İştirakler Müdürlüklerinin araç ve personelleri ile kar yağışı ile mücadeleye hazır olduğunu belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, "Kar yağışı bu sabahtan itibaren ilçemizin yüksek kesimlerinde etkili olmaya baladı. Halkımız her türlü istek ve şikayetini 'Alo 153 Zabıta' hattına yapabilir. Tüm ihbarlar değerlendirilecek, sorun yaşanan bölgelere anında müdahale edilecek" dedi.



Hastalar evlerinden alınacak



Başkan Uysal, gelecek ihbarlar dahilinde İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü'ne ait 4x4 araçlarla diyaliz hastaları, hamile bayanlar ve acil hastaların evlerinden alınıp tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılacağını da kaydetti.



Kar yağışıyla mücadele kapsamında kullanılmak üzere bin 200 ton tuzun stoklandığını belirten Başkan Uysal, ikisi aynı zamanda tuzlama yapabilen 4 kar küreme kamyonu, 1 adet kar küreme aracı, 9 adet JCB iş makinesi ve 2 greyderin kar yağışına karşı mücadeleye hazır olduğunu söyledi. - ZONGULDAK

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