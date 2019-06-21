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Kdz. Ereğli'de evler selden zarar gördü

56 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca ve Bakırlık köyünde yaşanan selden birçok ev zarar gördü.

Kdz. Ereğli'de evler selden zarar gördü, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca ve Bakırlık köyünde yaşanan selden birçok ev zarar gördü. Sel felaketinde can kaybı yaşanmadı.

Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur Kızılca ve Bakırlık köylerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Selin yaşandığı tüm bölgeleri gezen ekipler hasar tespiti yapmaya çalıştı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'da hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirterek, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini söyledi. Çorumluoğlu en büyük sevinçlerinin ise can kaybı yaşanmaması olduğunu vurguladı.

Kızılca köyündeki iki köprü sular altında kalınca ulaşım bir süre sağlanamadı. Dere yatağına yakın noktada bulunan ahırlardaki hayvanlarını kurtaran vatandaşlar daha yüksek noktalara taşıdı. Kızılca köyünde ayrıca bir midibüs, köprü ve yol sel nedeniyle zarar gördü.

Bakırlık köyünde ise yaklaşık 10 evin zemin katları tamamen sular altında kaldı. Selden en fazla zarar görenlerden Serpil Demirci büyük bir korku yaşadıklarını söyledi. Evleri dere yatağına yakın noktada bulunan Demirci, devlet yetkililerinden dere yatağına duvar çekmelerini talep ederken her yağmurda yaşadıkları korkudan kurtulmak istediklerini ifade etti. Köy sakinlerinden Bülent Kandemir ise komşuları Serpil Demirci ve ailesinin selde büyük zarar gördüğünü ve evlerine ulaşımı sağlayan köprünün yıkıldığını belirterek, yaşadıkları soruna çözüm üretilmesini istedi. Evi selden zarar gören vatandaşlardan Erkan Demir, yeni aldığı tüm eşyaların kullanılamaz hale geldiğini anlattı. Köy meydanında bulunan çocuk parkı selden dolayı kullanılamaz hale geldi. Bakırlık köyünden evleri selden zarar gören vatandaşlar devlet büyüklerinden yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini ve kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulan komisyon selin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
Zonguldak, Kızılca, Güncel
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