Kdz. Ereğli'de festival dolayısıyla kapanacak yollar açıklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesinin düzenlediği Sevgi Barış Dostluk Festivali dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar açıklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesinin düzenlediği Sevgi Barış Dostluk Festivali dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar açıklandı.



Kdz. Ereğli Belediyesi'nin düzenlediği Sevgi Barış Dostluk Festivali için trafiğe kapalı olan yollar Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanarak, Ereğli ve Alaplı'da ki vatandaşlar uyarıldı. 3 gün boyunca saat 17.00'de başlayıp konser bitimine kadar kapalı olacak yollar şu şekilde, Atatürk Bulvarı (İş Bankası güzergahından, bozahane limanına) Devrim Bulvarı ise (Eski terminal alanından ofis yoluna kadar olan yollar) trafiğe kapalı olarak kalacaktır. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı

Son dakika! Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz

İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi