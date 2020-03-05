Kdz Ereğli'de Kadınlar Günü kutlanacak - Son Dakika

Kdz Ereğli'de Kadınlar Günü kutlanacak
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğlilileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğlilileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine davet etti.
Posbıyık "Ereğli'de kadınlar 8 Mart için bir araya gelelim. Atatürk'e mektupları var. Haydi, gelin seslerine kulak verelim. Pazar günü 12.00'de Atatürk Anıtı önünde buluşalım. Kalbim, desteğim ve dostluğum onlarla. Orada olacağım. Hep beraber buluşalım" dedi. - ZONGULDAK
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