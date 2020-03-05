Kdz Ereğli'de Kadınlar Günü kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kdz Ereğli'de Kadınlar Günü kutlanacak - Son Dakika

Kdz Ereğli'de Kadınlar Günü kutlanacak

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğlilileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine davet etti.

Kdz Ereğli'de Kadınlar Günü kutlanacak, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğlilileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine davet etti.


Posbıyık "Ereğli'de kadınlar 8 Mart için bir araya gelelim. Atatürk'e mektupları var. Haydi, gelin seslerine kulak verelim. Pazar günü 12.00'de Atatürk Anıtı önünde buluşalım. Kalbim, desteğim ve dostluğum onlarla. Orada olacağım. Hep beraber buluşalım" dedi. - ZONGULDAK

Dünya Kadınlar Günü, Zonguldak, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı'yı Fenerbahçe'ye önerdi!
Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:19:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kdz Ereğli'de Kadınlar Günü kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]